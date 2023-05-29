ABD Başkanı Biden’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazandığı seçim dolayısıyla tebrik etti.

Biden, Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerine yer verdi.