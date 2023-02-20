ABD Başkanı Biden’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 1. yıl dönümüne günler kala başkent Kiev’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Seyahat programında Polonya’ya gideceği paylaşılan Biden’ın Kiev’e plansız ziyareti dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Biden ile fotoğraf paylaşarak, "Joseph Biden, Kiev’e hoş geldiniz! Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir desteğin işaretidir" ifadelerini kullandı.