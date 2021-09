ABD Başkanı Biden: "Uluslararası forumlarda tekrar masaya oturduk"

ABD’nin New York kentinde toplanan Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda ABD Başkanı Joe Biden, küresel toplum için uzun vadeli vizyonunu sunarak, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmesine ve korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin konulara değindi. Biden, "Dikkat çekmek ve ortak zorluklara yönelik küresel eylemi teşvik etmek için, özellikle BM başta olmak üzere uluslararası forumlarda tekrar masaya oturduk" dedi.

ABD’nin New York kentinde bir araya gelen Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkanı görevine başlamasından bu yana bir BM Genel Kurulu’ndaki ilk konuşmasını gerçekleştirdi. BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına, dünya genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle meydana gelen büyük kayıplara değinerek başlayan Biden, "Bu yıl, büyük acı ve olağanüstü ihtimallerle iç içe bir anda buluşuyoruz. Dünyanın dört bir yanında insanların canına mal olmaya devam eden ve varlığımızı çok fazla etkileyen bu yıkıcı salgına karşı çok şey kaybettik. Her milletten, her kökenden 4,5 milyondan fazla insanın yasını tutuyoruz. Her ölüm bireysel bir kalp kırıklığıdır" ifadelerini kullanarak, bunun "dünyamız için belirleyici bir 10 yıl" olduğuna dikkat çekti.

"Kaynaklarımızı geleceğimizin anahtarlarını tutan zorluklara adamaya odaklanıyoruz"

Dünya liderlerine yaptığı konuşmasında Başkan Biden, küresel toplum için uzun vadeli vizyonunu sunarak, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmesi konusuna ilişkin ABD’nin geçmişin savaşlarına devam etmek yerine, geleceğe odaklanacağının altını çizdi. Biden, "Geçmişin savaşlarında savaşmaya devam etmek yerine, kaynaklarımızı kolektif geleceğimizin anahtarlarını tutan zorluklara adamaya odaklanıyoruz. Bu salgını sona erdirmek, iklim krizini ele almak, küresel güç dinamiklerindeki değişimleri yönetmek, ticaret, siber ve gelişen teknolojiler gibi hayati konularda dünyanın kurallarını şekillendirmek ve bugün olduğu gibi terör tehdidiyle yüzleşmek" diye konuştu.

"Afganistan’da 20 yıllık savaşı bitirdik"

ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmesi ile 20 yıllık bir savaşın da sona erdiğini belirten Biden, bu savaşın sona ermesi ile birçok yeni çağın açıldığını kaydetti. Biden, "Afganistan’da 20 yıllık savaşı bitirdik ve bu amansız savaş dönemini kapatırken yeni bir amansız diplomasi çağını, dünyanın dört bir yanındaki insanları ayağa kaldırmanın yeni yollarına yatırım yapmak için kalkınma yardımımızın gücünü kullanmada, demokrasiyi yenilemek ve savunmak için, Karşılaşacağımız sorunlar ne kadar zor veya karmaşık olursa olsun halk tarafından ve halk için yönetimin hala tüm insanlarımız için en iyi yol olduğunu kanıtlamak için yeni bir çağı açıyoruz" dedi.

Konuşmasında, odağın Hint-Pasifik bölgesine çevrileceğini belirterek, müttefikler ve BM ile çalışma sözü veren Başkan Biden, "ABD, odağımızı bugün ve yarın en önemli olan Hint-Pasifik gibi dünyanın önceliklerine ve bölgelerine çevirirken bunu, ortak gücümüzü, hızımızı ve bu küresel zorluklarla başa çıkma konusundaki ilerlememizi artırmak için işbirliği ve BM gibi çok taraflı kurumlar aracılığıyla müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası forumlarda tekrar masaya oturduk"

Başkan Biden, ABD’nin iklim değişikliği, küresel sağlık ve Covid-19 salgınını hafifletme gibi uluslararası konularda liderlik rolünü geri aldığını vurguladı. Biden, "Dikkat çekmek ve ortak zorluklara yönelik küresel eylemi teşvik etmek için, özellikle BM başta olmak üzere uluslararası forumlarda tekrar masaya oturduk" ifadelerine yer verdi.

Biden, bu yıl Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Birliği (AB), Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) ve Hindistan, Avustralya ve Japonya ile "bugün ve yarının" zorluklarını ve tehditlerini ele almak için "Dörtlü" ortaklık ile yapılan ittifaklara dikkat çekti. Başkan Biden, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yeniden bir araya geldik ve dünya çapında hayat kurtaran aşılar sunmak için COVAX ile yakın bir ortaklık içinde çalışıyoruz. Paris iklim anlaşmasına yeniden katıldık ve gelecek yıl BM’de İnsan Hakları Konseyi’nde yeniden yer almak için yarışıyoruz. ABD dünyayı harekete geçirmeye çalışırken, biz sadece gücümüzün örneğiyle değil, örneğimizin gücüyle de önderlik edeceğiz" dedi.

Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede birleşmeye çağıran Başkan Biden, ve BM Genel Kurulu’na bu krizin "sınırsız" olduğunu belirtti. Biden, "Bu yıl sınırsız iklim krizinden kaynaklanan yangın, ölüm ve yıkım getirdi. Dünyanın her yerinde gördüğümüz aşırı hava olayları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in haklı olarak insanlık için kırmızı kod dediği şeyi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının ve uzmanların dünyaya, "gerçek anlamda dönüşü olmayan bir noktaya hızla yaklaşıldığını" belirttiğini aktaran Biden, "Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlama hayati hedefimize ulaşmak için, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için İskoçya’nın Glasgow kentinde buluştuğumuzda her ulusun mümkün olan en yüksek hırslarını masaya getirmesi gerekiyor. Sonrasında ise, zaman içinde kolektif hırsımızı yükseltmeye devam etmeliyiz" dedi.

Biden, 100 milyar dolarlık yardım planını duyurdu

İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen "yaygın ölüm ve yıkıma" atıfta bulunan Başkan Biden, gelişmekte olan ülkelerin krizle mücadele etmesine yardımcı olmak için ABD fonlarını ikiye katlamak için Kongre ile birlikte çalışacağını duyurdu. Biden, özel sermaye çabalarıyla birlikte adımın, iklim krizi ile mücadelede gelişmekte olan ülkelere 100 milyar dolarlık bir yardım ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız"

BM 76. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında İran ile nükleer anlaşma konusunda değinen Biden, yönetiminin İran’ın nükleer programını sınırlayan 2015 anlaşmasına yeniden katılma konusundaki istekliliğini yineledi. Biden, "İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılmasının da amaçları arasında yer aldığını belirten Biden, "Sürdürülebilir diplomasi ile Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılması da amaçlarımızdan biri" dedi.

"Bombalar ve mermiler Covid-19’a ve gelecekteki mutasyonlarına karşı koruyamaz"

ABD ordusunun "ABD’nin kendisini, müttefiklerini ve çıkarlarını, saldırılara karşı savunmaya devam edeceğini" belirten Başkan Biden, misyonun "açık ve ulaşılabilir olması gerektiğini" kaydetti. Biden, "ABD askeri gücü, ilk değil, son çare aracımız olmalı ve dünyada gördüğümüz her soruna yanıt olarak kullanılmamalıdır. Gerçekten de bugün en büyük endişelerimizin çoğu, silahların gücüyle çözülemez ve hatta ele dahi alınamaz. Bombalar ve mermiler, Covid-19’a veya gelecekteki mutasyonlarına karşı koruyamaz. Bu salgınla savaşmak için kolektif bir bilim eylemine ve siyasi iradeye ihtiyacımız var. Dünya çapında hayat kurtarmak için mümkün olduğu kadar çabuk aşılanmamız ve oksijene, testlere ve tedavilere erişimi artırmamız gerekiyor" dedi.

ABD, küresel olarak açlıkla mücadele için 10 milyar dolar taahhüt ediyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ABD’nin açlığı sona erdirme ve yurtiçi ile yurtdışında gıda sistemlerine yatırım yapma çabalarına 10 milyar dolarlık bir taahhütte bulunacağını duyuran Biden, "Dünya genelinde yaklaşık her 3 kişiden 1’inin yeterli gıdaya erişiminin olmadığı bir zamanda, ABD, ortakların ile acil yetersiz beslenmeyi ele almak ve önümüzdeki on yıllar boyunca dünyayı sürdürülebilir bir şekilde besleyebilmemizi sağlamak için bir araya getirme taahhüdünde bulundu" ifadelerini kullandı.

"İsrail’in geleceği için iki devletli çözümün en iyi yol olduğu kanaatindeyim"

ABD’nin bağımsız İsrail devletine "kesin" desteğini aktaran Başkan Biden, İsrailliler ve Filistinliler arasında uzun süredir devam eden ihtilaf için iki devletli bir çözüme inandığını bildirdi. Biden, "İki devletli bir çözümün, İsrail’in Yahudi demokratik bir devlet olarak geleceğini garanti altına almanın, yaşayabilir, egemen ve demokratik bir Filistin devletinin yanında barış içinde yaşamanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Şu anda bu hedeften çok uzağız. İlerleme ihtimalinden vazgeçmemize asla izin vermemeliyiz" dedi.