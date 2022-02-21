ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya-Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında büyüyen gerilimin son durumunu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini topladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden’ın aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştüğü belirtildi.