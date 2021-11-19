banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
50+1 nedir? 50+1 sistemi neden tartışılıyor?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı

ABD Başkanı Biden, Trudeau ve Lopez Obrador 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan sınır hareketliliği ve siyasi gerilimin artmasının ardından 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi.

Politika 19.11.2021, 10:59
ABD Başkanı Biden, Trudeau ve Lopez Obrador 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaşanan sınır hareketliliği ve siyasi gerilimin artmasının ardından 5 yıl içinde ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile ikili görüşme gerçekleştirirken, üç lider daha sonra bir araya geldi. Görüşme, Biden’ın “Amerikan satın al” gündemi ve göçmenlik konusundaki gerilimleri ile geçen 5 yıl içinde gerçekleştirilen ilk Kuzey Amerika görüşmesi olarak özel bir anlam taşıyor. Görüşmelerde Kuzey Amerika ticaretinde yılda yaklaşık 1 buçuk trilyon doları yöneten ABD, Meksika ve Kanada (USMCA) arasında serbest ticaret anlaşmasına bağlı olarak bir anlaşmaya varılması hedeflenirken, araç endüstrisindeki anlaşmazlıklar Biden’ın “Amerikan satın al” politikası ve Meksika elektrik faturaları görüşmelerde ağırlık kazanan konular oldu.

ABD ve Kanada, ABD yapımı elektrikli araçların vergi kredisi önerisi konusunda anlaşmazlık yaşarken, Ottowa’nın ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği belirtildi. Görüşmeden kesin bir sonuç çıkmamakla birlikte Biden, Çin de dahil olmak üzere göçmenlik baskılarını hafifletmek, ticarette yaşanan gerilimleri azaltmak ve küresel salgının etkilerinden kurtulmak için iki komşusuyla birlikte ilerlemeyi umut ettiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ise, üçlü görüşmede ABD ve Kanada iş gücü için gerekli olan "göçmenlerin reddedilmesini durdurmak" da dahil olmak üzere Kuzey Amerika ekonomik entegrasyonunun "Çin’in üretken ve ticari genişlemesi" ile yüzleşmenin iyi olacağını söyledi.

Karayipler’e aşı sözü

Liderlerin korona virüs protokollerine uygun olarak oturduğu masada Biden, “Kuzey Amerika’daki gelecek vizyonumuz, paylaştığımız ortak güçlü yönlerimizdir ” ifadelerine yer verirken, üçlü zirvenin ardından metan gazı salınımının azaltılması için Kuzey Amerika strateji geliştirme çalışmaları kapsamında üç ülkenin de Latin Amerika ve Karayipler’e korona virüs aşı bağışı sözü verdiği açıklandı.

Beyaz Saray gelecek yıl üçlü görüşmenin tekrarlanacağını duyurdu

Kanada Başbakanı Trudeau görüşme sonrası basın açıklaması yaparken, ABD’nin Kanada’daki kredilerle ilgili tedirginlik duyduğunun ve bunu yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6