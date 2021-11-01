banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!
TÜBİTAK'ı sarsan intihar!
TÜBİTAK'ı sarsan intihar!

ABD Başkanı Biden: "Tarihin gözleri üzerimizde"

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunarak, dünya liderlerine emisyonları azaltmakta harekete geçmek için "kısa bir zaman" kaldığına dikkat çekti. Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" dedi.

Politika 01.11.2021, 20:33
ABD Başkanı Biden: "Tarihin gözleri üzerimizde"

ABD Başkanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunarak, dünya liderlerine emisyonları azaltmakta harekete geçmek için "kısa bir zaman" kaldığına dikkat çekti. Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" dedi.

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) dünya liderleri küresel bir tehdit olan iklim değişikliği krizini görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Konferansta konuşan ABD Başbakanı Joe Biden, iklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer dünya liderlerine emisyonları azaltmak için harekete geçmek adına yalnızca "kısa bir zaman" kaldığının altını çizen Biden, "Açık olanı söylemek gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz? Gerekeni yapacak mıyız? Önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkum edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı"

Başkan Biden, COP26 Konferansı’nın geleceğe yönelik önemine dikkat çekerek, "Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı" ifadelerini kullandı. İklim değişikliğinin dünyayı kasıp kavurduğunu, "insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ettiğini" ve ülkelere trilyonlarca dolara mal olduğuna dikkat çeken Biden, "Kaydedilen sıcaklık ve kuraklık, geniş çapta orman yangınlarını ve bazı bölgelerde mahsul kıtlığını körüklüyor. Eskiden yüzyılda bir görülen fırtınalar birkaç yılda bir oluyor. Son birkaç ayda ABD bunların tamamını yaşadı" dedi.

Dünya liderlerine "Dünya tarihinde bir dönüm noktasında duruyoruz" şeklinde hitap eden Biden, "Kendimize yatırım yapma ve adil bir temiz enerji geleceği inşa etme yeteneğine sahibiz ve bu süreçte dünya çapında milyonlarca iyi ücretli iş ve fırsat oluşturuyoruz" dedi.

"Öyleyse bu, Glasgow’da tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz an olsun"

İklim krizinin "insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirten Biden, COP26 iklim zirvesi için toplanan dünya liderlerini emisyonları azaltmak ve gezegeni kurtarmak için bir araya gelmeye çağırdı. Başkan Biden, "Kolektif yaşamlarımızın zorluğu budur. Bu insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit ve her gün eylemsizliğin maliyetini erteliyoruz. Öyleyse bu, Glasgow’da tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz an olsun. Bu, gezegenimizi koruyan ve her yerdeki insanların yaşam kalitesini yükselten 10 yıllık dönüştürücü eylemin başlangıcı olsun. Bunu yapabiliriz. Sadece bunu yapmak için seçim yapmalıyız. O zaman hadi işe başlayalım" diye konuştu.

"ABD, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerine yardımcı olmak istiyor2

ABD’nin gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerini hızlandırmasına yardımcı olmak istediğini aktaran Başkan Biden, "Yardım etme yükümlülüğümüz var" dedi. Dünya liderlerine seslendiği konuşmada Biden, yönetiminin 2024 yılına kadar ABD’nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı desteğini 4 katına çıkarmak için ABD Kongresi ile birlikte çalıştığını belirtti.

Biden, Trump’ın iklim eylemleri için dünya liderlerinden özür diledi

Başkan Biden, COP26 Konferansı’nda dünya liderlerinden ABD’nin eski Başkanı Donlad Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek için attığı adımlar için de özür diledi. Biden, "Sanırım özür dilememeliyim ama ABD’nin Trump yönetimi Paris Anlaşması’ndan çekilip bizi bir nevi başımızı derde soktuğu için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Glasgow’daki buluşmamız, yolculuğun sonu değil, bunu hepimiz biliyoruz" diyen Başkan Biden, bunun "gerçekten sadece bir başlangıç çizgisi" olduğunu kaydetti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 10 14
9. İstanbulspor 10 13
10. Boluspor 10 12
11. Samsunspor 10 12
12. Bursaspor 9 11
13. Denizlispor 10 11
14. Menemenspor 10 11
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 11 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Cádiz 12 9
18. Granada 10 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 12 6