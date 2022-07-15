ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan’da

ABD Başkanı Joe Biden, enerji arzı, insan hakları ve güvenlik işbirliğini görüşmek üzere Orta Doğu ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan’a geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Ziyaret sırasında insan haklarını görüşeceğini belirten ABD Başkanı Biden, havalimanında Mekke eyaletinin Valisi Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı. Beyaz Saray, Biden’ın Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile ikili görüşme yapacağını ardından, beraberindeki heyetle birlikte Suudi Veliaht Prensi Selman Muhammed bin Selman ve Suudi Bakanlarla bir çalışma toplantısı yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüşmüş daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.