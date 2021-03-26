ABD Başkanı Biden, ilk resmi basın toplantısını gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevini devralmasından sonra ilk resmi basın toplantısını düzenledi. Biden, 2024 yılında yeniden ABD Başkanlığına aday olmayı planladığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak tarihinde Başkanlık görevine başlamasının ardından ilk resmi basın toplantısını düzenledi. Basın toplantısında, korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarındaki yeni hedefi, Meksikalı göçmen krizi, Afganistan’daki ABD ordusunun durumu, Kuzey Kore ve Çin başlıklarına değinen Biden, 2024 yılında yeniden ABD Başkanlığı’na aday olmayı planladığını belirtti.

ABD’de 100 günde 200 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor

Başkan Biden, yönetiminin görevdeki 100. gününde 200 milyon Covid-19 aşısının uygulanması için yeni bir hedef belirlediğini resmi olarak açıkladı. Biden, "Bunun hırslı olduğunu biliyorum. Asıl hedefimizin iki katı. Fakat dünyadaki başka hiçbir ülke, yaptığımızın yanına bile yaklaşmadı. Yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dün itibariyle 100 milyon destek ödemesi insanların banka hesaplarına yatırıldı"

ABD’de, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketinin onaylanmasının ardından başlayan yardım ödemelerine değinen Biden, yönetiminin bin 400 dolarlık destek ödemelerinde dün itibariyle 100 milyon kişiye maddi desteğin vatandaşların banka hesaplarına gönderildiğini ve "milyonlarcasının da çok yakında paralarını alacağını" belirtti. Başkan Biden, "Dün itibariyle 100 milyondan fazla bin 400 dolarlık ödeme insanların banka hesaplarına gitti. Bu, insanların cebinde bulunan gerçek para neredeyse anında rahatlama sağlıyor. Ve milyonlarcası da çok yakında paralarını alacak" dedi.

"Meksikalı göçmen sayındaki artış mevsimsel"

Basın toplantısında ABD’de uzun zamandır gündemden düşmeyen Meksikalı göçmen krizine değinen Biden, Meksika sınırında yaşanan belgesiz göçmen sayısındaki artışın, her yıl yaşanan mevsimsel bir artış olduğunu kaydetti. Başkan Biden, "Ocak, Şubat, Mart kış aylarında sınıra gelen insan sayısında önemli bir artış var. Her yıl oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD’nin güney sınırındaki göçmen sayısındaki mevcut artışın ilk olmadığını kaydeden Biden, "İşin gerçeği, hiçbir şey değişmedi. Birçok kişinin gelmesiyle sınırdaki çocuk sayısında benim yönetiminde yüzde 28, 2019’da Trump yönetiminde salgından önce yılda yüzde 31 artış yaşandı. Bu her bir yılda olmakta" dedi.

Biden, göçmenlerin ABD’ye "iyi bir insan olduğu için veya her ne şekilde ifade edilirse edilsin" diye girmeye çalıştığı ve yönetiminin göçmenlik açısından Trump yönetiminden daha dikkatsiz olduğu iddialarına da karşı çıktı. Biden, "Bu arada, iyi bir insan olduğu için Trump yönetimi altında yüzde 31 artış olduğunu söyleyen var mı? Sınırda iyi şeyler mi yapıyordu. Gelmelerinin nedeni bu değil. Gelmelerinin nedeni şudur. Birincisi, çöldeki sıcaklık nedeniyle yolda ölme ihtimalleri en az olacak şekilde seyahat edebilecekleri zamandır. İkincisi, ülkelerindeki koşullar nedeniyle geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"ABD sınırında refakatsiz çocukların açlıktan ölmesine asla izin vermeyeceğim"

Konuşmasında belgesiz göçmenlere kapıyı açtığı yönündeki eleştirileri geri çeviren Biden, hükümetinin refakatsiz göçmen çocukların insani nedenlerden ötürü ABD’ye girmesine izin vermeye kararlı olduğunu belirterek, Meksika’dan ABD sınırını geçen refakatsiz çocuklara barınak sağlama politikasını savundu. ABD sınırına gelen refakatsiz çocukların açlıktan ölmesine asla izin vermeyeceğini belirten Başkan Biden, "Asla yapmayacağım bir fikri söyleyeceğim. Sonu sınırda biten refakatsiz çocukların açlıktan ölmelerine ve diğer tarafta kalmalarına izin vermek. Önceki hiçbir yönetim de bunu yapmadı. Trump hariç" dedi.

ABD ordusu, Afganistan’da uzun süre kalmayacak

Afganistan’daki ABD askerlerinin, 1 Mayıs’a kadar çekilmesinin “zor” olduğunu ifade eden Biden, Afganistan’da “uzun süre” kalma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti. ABD’nin nasıl ilerleyeceği konusunda müttefikleri ile istişare içinde olduğunu kaydeden Biden, "1 Mayıs tarihini karşılamak zor olacak. Sadece taktiksel nedenlerden ötürü, bu birlikleri çıkarmak zor" dedi.

"Problemleri çözmek için seçildim"

Başkan Biden, Cumhuriyetçilerin muhalefetine rağmen iklim krizi, silah reformu ve göç gibi zorlu konularda ilerleme kaydedebileceğini umut ettiğini ifade ederek, ABD halkı tarafından çözüm bulmak için seçildiğine dikkat çekti. Kendisine, Washington’da yaşanan partizan mevsiminde ilerleme kaybetmesine şüpheci yaklaşımda bulunan bir muhabire cevap veren Biden, "Bu sorunları birer birer ele alacağız ve elimizden geldiğince eşzamanlı olarak pek çok şeyi yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin gidişatı belirlemeye yardımcı olabileceğini belirten Biden, "Sanırım Cumhuriyetçi meslektaşlarım, birlikte çalışmak isteyip istemediğimize karar vermek zorunda kalacaklar veya ilerlemek istedikleri yolun sadece ülkeyi bölmek olduğuna karar verecekler" ifadelerini kaydetti. Konu hakkında son olarak Biden, "Taraflar oluşturmak için değil, sorunları çözmek için işe alındım" dedi.

Biden, 2024 yılında seçimlere tekrar aday olmayı planlıyor

Toplantıda, 2024 yılındaki Başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını aktaran Başkan Biden, "Evet, planım yeniden seçilmek. Bu benim beklentim" ifadelerini kullandı.

Biden’dan Kuzey Kore’ye uyarı

Başkan Biden, Kuzey Kore’yi balistik füze fırlatmaya devam etmesi ve “tansiyonu tırmandırması” halinde "yanıtları" olacağı konusunda uyardı. Kendisine füze fırlatmaları hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla görüşüyoruz ve kızışmayı seçerlerse bunun bir karşılığı olacak. Buna göre karşılık vereceğiz" ifadelerini kaydetti.

Biden, kendisinin de "bir tür diplomasi için hazırlandığını, ancak nükleer silahlardan arındırmanın nihai sonucuna bağlı olması gerektiğini" belirterek, "Şu anda yaptığımız şey bu, müttefiklerimizle istişare ediyoruz" dedi.

"Çin ile çatışma aramıyoruz"

Zorlu Alaska görüşmelerinin ardından Biden, Çin ile bir çatışma aramadığını, fakat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ticaretle ilgili uluslararası normlara uyması konusunda ısrar edeceğini bildirdi. Biden, "Ona birkaç kez şahsen söylediğim şey, dik ama dik bir rekabet olacağını bilsek de, çatışma aramadığımızdır. Fakat Çin’e uluslararası kurallara, adil uygulamalara, adil ticarete ve adil rekabete göre oynaması konusunda ısrar edeceğiz" dedi.