ABD Başkanı Biden: "Her ABD vatandaşı ihtiyaç duyduğu anda mevduatlarının ödeneceğinden emin olmalı"

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede art arda iflas eden Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası hakkında yaptığı açıklamada, "Her ABD vatandaşı ihtiyaç duyduğu anda mevduatlarının ödeneceğinden emin olmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası’nın art arda iflas etmesinin ardından başlayan kriz hakkında açıklama yaptı. Bankaların iflas ettiğini duyurmasının ardından yönetiminin hızla aksiyon aldığını belirten Biden, "ABD’liler, bankacılık sisteminin güvenli olduğuna inanabilir. Mevduatlarınız ihtiyaç duyduğunuz her an hazır bulunuyor. İflas eden bankalarda mevduat hesapları bulunan ülke çapındaki küçük işletmeler de rahat bir nefes alabilir çünkü çalışanlarınızın maaşını ve faturalarınızı ödeyebileceksiniz. Elbette, bankaların sıkı çalışanları da rahat bir nefes alabilir" dedi.

"Bankalarda mevduatı olan tüm müşteriler rahat olabilir"

Geçtiğimiz hafta bankalarda bir problem olduğunu öğrendiklerini ifade eden Biden, yetkililere konu ile hızlı şekilde ilgilenmeleri için talimat verdiğini söyledi. Fakat geçtiğimiz cuma günü ve hafta sonu boyunca ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bankası’nın varlıklarını kontrol ettiğini belirten Biden, "ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve yetkililer hızlıca harekete geçti. Öncelikle, bu bankalarda mevduatı olan tüm müşteriler rahat olabilir. Müşterilere güvende olacaklarını ve paralarına ulaşabileceklerini söylemek istiyorum. Kayıp yok, bu çok önemli bir nokta. Her ABD vatandaşı ihtiyaç duyduğu anda mevduatlarının kendilerine ödeneceğinden emin olmalı" ifadelerini kullandı.

"Kapitalizm böyle bir şey"

ABD Başkanı Biden, bankaların FDIC tarafından devralınması durumunda yönetimin kovulacağını da sözlerine ekledi. Bankadaki yatırımcıların korunmayacağını ve paralarını kaybettiklerini söyleyen Biden, kapitalizmin böyle bir şey olduğunu belirtti. Asıl önemli sorunun bankaların iflas durumuna nasıl geldiği olduğunu aktaran Biden, sorumlular hakkında araştırma yapılacağını kaydetti. Son olarak tüm risklerin ortadan kaldırılması gerektiğini de söyleyen Biden, "Son 2 yıl içinde güçlü ekonomik ilerleme kat ettik. Hiçbir başkanın 4 yıllık döneminde yapmadığı gibi 12 milyondan fazla yeni iş imkanı sunduk. Ayrıca, işsizlik 14 aydır yüzde 4’ün altında bulunuyor. Yeni rekor rakamlar görüyoruz. Son 2 yıldır 10 milyondan fazla kişi yeni iş girişiminde bulundu. Şu an bu programın devamını sağlayamaya çalışıyoruz. ABD halkı için hep birlikte, bankacılık sistemini, mevduat sahiplerini, ekonomik büyümeyi korumalıyız" açıklamasında bulundu.