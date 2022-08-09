ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreni ile Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına onay veren belgeleri imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma taleplerine onay veren belgeleri imzaladı. Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, "Bugün oldukça büyük bir gün. Bugün, İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya dahil etme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. ABD’nin İsveç ve Finlandiya’nın dünya tarihindeki en güçlü savunma ittifakına üyeliğini onaylayan 23’üncü NATO müttefiki olarak bu katılım belgesini imzalıyorum" dedi.

Biden, "Her biri kendi güvenlikleri hakkında kendi kararlarını verme ve vatandaşlarının iradesine cevap verme konusunda egemen haklarını kullanıyor. Demokratik süreçleri takip ederek NATO’ya katılmayı seçiyorlar. Bu bir dönüm noktasıydı" ifadelerini kullandı.

Biden, imza töreninden hemen önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile görüştüğünü söyleyerek, "Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve şimdiye kadarki muazzam ilerleme için tebriklerini sundular" dedi.

Biden’dan diğer müttefiklere çağrı

Diğer NATO müttefiklerini de bu onay sürecini mümkün olduğunca hızlı şekilde tamamlamaya çağıran Biden, "Birlikte, Finlandiya ve İsveç’e söz verdik. Güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdide karşı tetikte olmaya, herhangi bir çatışmayı caydırmaya ve ortaya çıkabilecek herhangi bir saldırganlık veya saldırganlık tehdidine karşı koymaya devam ediyoruz. Ve kalan müttefikleri kendi onay sürecini mümkün olduğunca çabuk tamamlamaya çağırıyorum" dedi.

“Birlikte ittifakımızı güçlendireceğiz"

ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını vurgu yapan Biden, "ABD, NATO ittifakına bağlıdır. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, görmek istediğimiz geleceği yazacağız” ifadelerini kullanarak, "İsveç ve Finlandiya, güçlü demokratik kurumlara, güçlü ordulara, güçlü ve şeffaf ekonomilere sahiptir. NATO’nun her bir şartını gereklilik olarak karşılayacaklarından eminiz ve birlikte ittifakımızı güçlendireceğiz" dedi.

“Putin bizi ayırabileceğine, kararlılığımızı zayıflatabileceğine inandı”

Geçtiğimiz haziran ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde 30 müttefik ülkenin tümünün NATO’ya katılmak isteyen Finlandiya ve İsveç için bir araya geldiğini hatırlatan Biden, "Bu, müttefik birliğinin ve kararlılığının bir göstergesiydi. Putin bizi ayırabileceğine, kararlılığımızı zayıflatabileceğine inandı. Bunun yerine tam olarak istemediğini alıyor. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasıyla karşılaştı" dedi.

“NATO’nun her karışını savunacak ve asla başarısız olmayacağız"

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmak istemeleriyle, "kutsal bir taahhütte" bulunduklarını söyleyen Biden, "Birine yapılan bu saldırı, herkese yapılmış bir saldırıdır. NATO’nun her karışını savunacak ve asla başarısız olmayacağız" dedi.

“Her zamankinden daha güçlü olacağız”

Biden, "NATO, Avrupa’ya tamamen özgür ve barış içinde taahhütte bulunan vazgeçilmez ittifak varlığını kanıtlamıştır. Bugün, çok net bir şekilde görüyoruz ki, dünya için vazgeçilmez bir ittifak olmaya devam ediyor. Ve yarının dünyası için ittifakımız her zamankinden daha yakın ve daha birleşik. Finlandiya ve İsveç ile müttefik sayımız 32’ye çıktığında her zamankinden daha güçlü olacağız" şeklinde konuştu.

ABD, iki ülkenin de NATO’ya katılmasına onay veren 23’üncü müttefik

ABD Başkanı Biden’ın bugün katılım belgesini imzalamasıyla iki ülkenin de NATO’ya katılmasını onaylayan 23’üncü müttefik ülke oldu. Geçtiğimiz hafta ABD Senatosunda, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörler tarafından, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği, 1’e karşı 95 oy çoğunluğuyla onaylanmıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya yeşil ışık vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesi 28 Haziran’da dörtlü zirve gerçekleştirmişti. Finlandiya ve İsveç’in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı olan Türkiye, dörtlü zirvenin ardından İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine yeşil ışık verdiğine dair ortak memoranduma imza atmıştı.