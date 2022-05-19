ABD Başkanı Biden: "Finlandiya ve İsveç NATO’yu güçlendirecek"

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Finlandiya ve İsveç NATO’yu güçlendirecek" ifadelerini kullandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Türkiye’nin endişeleri hakkında açık ve yapıcı görüşmelere hazırız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Üçlü görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Biden yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine başvurusu hakkında ABD’nin güçlü bir destek sunduğunu ifade ederek, "Bugün, dünya tarihindeki en güçlü savunma ittifakına katılmak için, iki büyük demokrasinin son derece yetenekli iki ortağının başvuruları hakkında ABD’nin güçlü desteğini sunmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Biden, "İsveç ve Finlandiya, barış ve istikrarın güçlendirilmesinden, insan haklarının geliştirilmesine ve iklim krizi ile mücadeleye kadar bir dizi konuda en yakın ortaklarımız arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç birlikleri, Kosova, Afganistan ve Irak’ta, ABD ve NATO güçleriyle omuz omuza hizmet verdi. Hem Finlandiya hem de İsveç, Rusya’nın işgaline karşı Ukrayna’nın cesur halkını desteklemek için ABD ve diğer müttefiklerimizle koordinasyon içinde çalışıyor. İsveç ve Finlandiya, güçlü demokratik kurumlara, güçlü ordulara, güçlü ve şeffaf ekonomilere ve neyin doğru olduğuna dair güçlü bir ahlaki anlayışa sahip. Bu yüzden her türlü NATO gereksinimlerini karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüm devletlerin sahip oldukları egemenlik haklarını kullanarak, kendi güvenliklerine karar verme haklarının olduğunu ifade eden Biden, "Finlandiya ve İsveç’in, ABD’nin tam desteğine sahip olduklarına dair onları temin ediyorum. Bugün, yönetimim ABD Kongresi’ne her iki ülkenin de NATO üyeliğine ilişkin raporlarını sunuyor" dedi.

"Finlandiya ve İsveç NATO’yu güçlendirecek"

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının NATO’yu güçlendireceğini belirten Biden, "Kuzey Avrupa’da iki yeni NATO üyesine sahip olmak ittifakın güvenliğini artıracak" ifadelerini kullanarak, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik talebinde bulunma kararıyla NATO daha da güçlendi, daha da birleşti" dedi.

Biden, Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılma başvurularıyla ilgili olarak, "Görüşmelerimizde ortak güvenliğimize yönelik tehditlere karşı uyanık kalmak ve herhangi bir saldırganlığı caydırmak ve karşı koymak için birlikte çalışacağımıza söz verdik. NATO’ya katılan yeni üyeler hiçbir ulus için bir tehdit değildir. NATO’nun amacı hiçbir zaman saldırganlık olmamıştır. Amacı savunmaktır" ifadelerinde bulundu.

Biden, NATO kapısının açık olduğunu belirterek, "NATO topraklarının her bir karışını savunma taahhüdümüzde asla başarısız olmayacağız. İsveç’in ve Finlandiya’nın da bu mücadeleyi ve sorumluluğu seçmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"NATO’nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız”

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ise yaptığı konuşmada, Finlandiya’nın güçlü bir NATO müttefiki olacağına dair söz vererek, "Birlikte Kuzey Atlantik organizasyonuna katılmaya çalışarak tarihi bir adım atıyoruz. Güvenliğimizi ciddiye alıyoruz ve yeteneklerimizi sürekli geliştirmeye yönelik yatırım yapıyoruz. NATO’nun gerektirdiği her sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi.

"Türkiye’nin endişeleri hakkında açık ve yapıcı görüşmelere hazırız"

ABD’nin yanı sıra tüm NATO müttefiklerinden güçlü destek almayı umduğunu söyleyen Niinistö, Türkiye’nin endişeleriyle ilgili açık ve yapıcı görüşmelere hazır olduğunu ifade etti. Niinsto, "Türkiye yakın zamanda üyelik başvurumuzla ilgili endişelerini dile getirdi. Bugün bu endişelere değinmek istiyorum. Finlandiya, Türkiye ile her zaman gururlu ve iyi ikili ilişkilere sahip olmuştur. NATO müttefikleri olarak, Türkiye’nin güvenliğimizi taahhüt edeceği gibi, biz de Türkiye’nin güvenliğini taahhüt edeceğiz. Terörü ciddiye alıyoruz. Terörün her türlüsünü kınıyoruz ve onunla aktif olarak mücadele ediyoruz. Türkiye’nin üyeliğimizle ilgili tüm endişelerini açık ve yapıcı bir şekilde görüşmeye açığız. Bu görüşmeler zaten gerçekleşti ve önümüzdeki günlerde devam edecek" dedi.

"200 yıllık askeri tarafsızlığın ardından dönüm noktasındayız"

İsveç Başbakanı Andersson ise, İsveç’in 200 yıllık bir askeri tarafsızlığın ardından yeni bir yol seçtiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırı bizim için her şeyi değiştiren bir andı” ifadelerini kullandı.

Andersson, "Bugün, Ukrayna’nın durumu bize Avrupa tarihinin en karanlık günlerini hatırlatıyor. Geçtiğimiz aylarda, transatlantik birliğini ve gücünü en iyi şekilde gösterdik. Birlikte Rusya’nın saldırganlığına güçlü bir şekilde yanıt verdik ve Ukrayna’ya eşi görülmemiş bir destek sağladık" ifadelerini kullanarak, "200 yıllık askeri tarafsızlığın ardından burada ülkelerimiz için bir dönüm noktasındayız. İsveç yeni bir yol seçti. İsveç ve Finlandiya, NATO’ya katılmak için taleplerini sundu" dedi.

NATO’nun İsveç ve Finlandiya ile daha güçlü olacağını belirten Andersson, "Gelişmiş savunma yeteneklerine sahibiz. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucularıyız. NATO ile tüm görevlerde dahil olmak üzere kapsamlı bir askeri işbirliği geleneğimiz var ve şu anda savunma harcamalarımızı artırıyoruz. Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerdeki sorunları çözmek için diyalog halindeyiz" dedi.