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ABD Başkanı Biden: "ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatıyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi’nde düzenlediği "Ulusun Durumu" (State of the Union) konuşmasında Ukrayna’ya destek mesajları vererek, ABD’nin hava sahasını Rus uçuşlarına kapattığını ve ABD’nin Rusya’yı izole etmek ve Rus ekonomisine ek baskı uygulamak adına müttefiklerine katkıda bulunacağını duyurdu. Biden, "Rusya’ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole durumda" dedi.

Politika 02.03.2022, 08:25 02.03.2022, 08:58
ABD Başkanı Biden: "ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatıyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi’nde düzenlediği "Ulusun Durumu" (State of the Union) konuşmasında Ukrayna’ya destek mesajları vererek, ABD’nin hava sahasını Rus uçuşlarına kapattığını ve ABD’nin Rusya’yı izole etmek ve Rus ekonomisine ek baskı uygulamak adına müttefiklerine katkıda bulunacağını duyurdu. Biden, "Rusya’ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole durumda" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi’nde düzenlediği " Ulusun Durumu" (State of the Union) adlı konuşmasında, ABD’nin Ukrayna’ya olan desteği, Rusya’ya karşı yaptırım kararları, korona virüs (Covid-19) salgını ve ülke ekonomisine ilişkin adımlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına ilk olarak Ukrayna’ya olan desteğini dile getirerek başlayan Başkan Biden Kongre üyelerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmadaki, "Bu mücadelede Işık, karanlığa galip gelecektir" sözünü tekrarlayarak, Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Aksana Markarova’nın da bu gece aralarında olduğunu işaret etti ve kendisini ayakta alkışladı. Markarova hakkında, "o zeki, güçlü ve kararlı" ifadelerini aktaran Biden, "Bu gece burada bulunan her birimiz, Ukrayna’ya ve dünyaya açık bir sinyal gönderelim. Kalkabiliyorsanız lütfen ayağa kalkın ve evet, ABD olarak Ukrayna halkının yanında olduğumuzu gösterin" dedi.

"Rusya’ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz"

ABD’nin, Ukrayna halkına desteğini yineleyerek sözlerine devam eden Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırıların önceden planladığını ve bu saldırılar için nedenlerinin olmadığının altını çizdi. ABD’nin ise bu işgale karşı müttefikleri ile sert ekonomik yaptırım kararları aldığını bildiren Biden, Rusya’ya acı çektirdiklerine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole edildiğine dikkat çekti. Başkan Biden, "Altı gün önce Putin, kendi tehditkar yöntemlerine boyun eğdirebileceğini düşünerek özgür dünyanın temellerini sarsmaya çalıştı. Ama çok yanlış hesapladı. Ukrayna’ya girebileceğini ve dünyanın buna boyun eğeceğini düşündü. Bunun yerine asla hayal etmediği bir güç duvarı ile karşılaştı. Putin’in Ukrayna’ya yönelik son saldırısı önceden tasarlanmıştı ve nedensizdi. Diplomaside tekrarlanan çabaları reddetti. Batının ve NATO’nun yanıt vermeyeceğini düşündü. Bizi evde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırdık. İşte yaptığımız şeyler. Putin’le yüzleşmek için Avrupa ve Amerika’dan, Asya ve Afrika’ya kadar özgürlüğü seven diğer uluslardan oluşan bir koalisyon oluşturmak için aylar harcadık. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Putin’in planladığını bildiğimizi ve saldırganlığını nasıl yanlış bir şekilde haklı çıkarmaya çalışacağını önceden dünyayla paylaştık. Rusya’nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Rusya’ya acı çektiriyor ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole durumda. Müttefiklerimizle birlikte şu anda güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya’nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden kesiyoruz. Rusya’nın merkez bankasının Rus Rublesini savunmasını engellemek, Putin’in 630 milyar dolarlık savaş fonunu değersiz hale getiriyor. Rusya’nın ekonomik gücünü ve ordusunu gelecek yıllarda zayıflatacak teknolojiye erişimini engelliyoruz" ifadelerini kaydetti.

"ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum"

Düzenlediği konuşmasında, ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus oligarklarına yönelik harekete geçtiğini açıklayan Başkan Biden, ABD’nin Rusya’ya karşı sert yaptırımlar aldığını ve bu yaptırımlar kapsamında ABD’nin hava sahasını Rus uçuşlarına kapattığını duyurdu. Biden, "ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarklarının suçlarının peşine düşmek için özel bir görev gücü kuruyor. Bu gece, ABD hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak, Rusya’yı daha da izole ederek ve ekonomilerine ek bir baskı ekleyerek müttefiklerimize katılacağımızı duyuruyorum. Ruble değerinin yüzde 30’unu kaybetti. Rus borsası değerinin %40’ını kaybetti ve ticaret askıya alındı. Rusya ekonomisi sarsılıyor ve tek suçlu Putin" dedi.

Ayrıca ABD’nin, Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla yardımda bulunacağına dikkat çeken Biden, "Müttefiklerimizle birlikte Ukraynalılara özgürlük mücadelelerinde destek sağlıyoruz. Askeri yardım. Ekonomik yardım. İnsani yardım. Ukrayna’ya doğrudan 1 milyar dolardan fazla yardım veriyoruz. Ukrayna halkına ülkelerini savunurken ve acılarını hafifletmeye yardımcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ABD birlikleri, Avrupa’ya NATO müttefiklerini savunmak için gidiyor"

Ulusun Durumu konuşmasında, ABD birliklerinin Avrupa’ya sevk edilmesine ilişkin açıklamalara da yer veren ABD Başkanı Biden, ABD birliklerinin Ukrayna’da savaşmak için değil, "Putin’in batıya doğru ilerlemeye karar vermesi durumunda NATO müttefiklerini savunmak için" konuşlandırıldığını kaydetti. "Açık konuşayım, güçlerimiz Ukrayna’da Rus güçleriyle çatışmaya girmedi ve girmeyecek" dedi.

Biden’dan, ABD ekonomisinde gelişme ve Covid-19’a karşı eylem mesajı

Biden, konuşmasında ülke ekonomisine de yer verdi. ABD üretim kapasitesine yeniden yatırım yapılacağı, tedarik zincirlerinin hızlandırılması, çocuk ve yaşlı bakımının işçiler üzerindeki yükünü azaltarak enflasyonda düzenlemelere gidileceğine değindi. Aynı zamanda Biden, ABD’de azalan Covid-19 vaka sayılarının ve halkı salgın öncesi faaliyetlere geri döndürmeyi amaçlayan yeni federal rehberliğin bir yansıması olarak, Meclis salonuna maskesiz giriş yaptı. Biden, "Ne kadar ayrı olduğumuzu değiştiremeyiz. Ancak Covid-19 ve birlikte yüzleşmemiz gereken diğer konularda nasıl ilerleyeceğimizi değiştirebiliriz" dedi.

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