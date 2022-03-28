banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Rus milyarder Abramovich’in Kiev’de zehirlendiği iddia edildi
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Ekmek ve un fiyatlarına zam bekleniyor!
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Azerbaycan’dan Ukrayna’ya yakıt desteği sözü
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?
Van-İran uçak seferleri sona erdi? Peki ama neden?

ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolar bütçe teklifi sundu

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongreye sundu. Öneride milyarderlere ve şirketlere yeni vergi düzenlemesi getirilmesi yer alıyor.

Politika 28.03.2022, 23:35
ABD Başkanı Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolar bütçe teklifi sundu

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe önerisini Kongreye sundu. Öneride milyarderlere ve şirketlere yeni vergi düzenlemesi getirilmesi yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için bütçe önerisini Kongreye sundu. Başkan Biden’ın 5,8 trilyon dolarlık teklifinde artan güvenlik harcamaları ile milyarderlere getirilen yeni vergiler dikkat çekti. Yeni bütçe önerisinde ulusal güvenlik için 813,3 milyar dolar ayırıldı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre 31 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Ulusal güvenlik için ayrılan bütçeyi ülke tarihindeki en yüksek seviyelerden birine yükselttiğini belirten Biden, ABD ordusunu dünyanın en iyi eğitimli, en iyi hazırlanmış ve en donanımlı ordusu olarak kalması için gerekli fonun sağlandığını söyledi. Biden ayrıca, Putin’in Ukrayna’ya olan saldırganlığına, Ukrayna’nın ekonomik, insani ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik ABD desteği ile güçlü bir şekilde yanıt vermek için sürekli yatırım çağrısı yaptı.

Yeni tasarı ile bütçe açığını azaltmayı hedeflediğini belirten Biden, Kongreye sunduğu öneriyle bütçe açığında tarihi bir azalmayı, yurtiçinde ve yurt dışında güvenliğe yönelik tarihi yatırımları ve herkesin başarılı olma şansına sahip olduğu bir ekonomi modeli inşa etme konusunda benzeri görülmemiş bir taahhüt içerdiğini açıkladı.

Milyarderlere ve şirketlere yeni vergi düzenlemesi

Bütçe ile ayrıca ülkedeki milyarderlere ve şirketlere de yeni vergiler getiriliyor. Ülke nüfusunun yüzde 0,01’ini etkileyen yeni vergi ile kişi başı 100 milyon dolardan fazla servete sahip olan herkesin toplam gelirinin yüzde 20’sini federal gelir vergisi olarak ödemesi gerekiyor. Zenginler için ayrıca en yüksek gelir vergisi oranı yüzde 37’den 39,3’e çıkarılırken, kurumlar vergisi de yüzde 21’den 28’e yükseltiliyor.

Biden, kendi döneminde elde edilen güçlü ekonomik büyümeyi daha ileri götüreceklerini belirtirken, önceki yönetimden daha az para harcayarak daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ve gelirleri artırdıklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19