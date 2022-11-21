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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağ
ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyo
ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."
Politika 21.11.2022, 15:58
ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."