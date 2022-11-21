ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyo

ABD Ankara Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz."