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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.

Politika 12.01.2023, 21:26
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.

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