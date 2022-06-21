ABD Adalet Bakanı Garland’dan Kiev’e sürpriz ziyaret

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Ukrayna’ya düzenlediği sürpriz ziyaret ile Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi. Garland, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçlarını soruşturmak amacıyla Savaş Suçları Araştırma Komitesi kurduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Ukrayna’ya sürpriz ziyaret düzenledi. Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya gelen Garland’ın görüşmede ABD ve diğer ülkelerin Ukrayna’da "savaş suçlarına karışan kişileri belirleme, tutuklama ve kovuşturma" konusunda yardımcı olma çabalarını ele aldığı aktarıldı.

Garland, haksız Rus işgalinin ortasında ABD’nin Ukrayna halkına sarsılmaz desteğini ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, “ABD net bir mesaj gönderiyor. Saklanacak yer yok. Biz ve ortaklarımız, bu vahşetlerden sorumlu olanlardan hesap sorulmasını sağlamak için her yolu deneyeceğiz" dedi.

ABD, Savaş Suçları Araştırma Komitesi kurdu

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçlarını soruşturmak amacıyla Savaş Suçları Araştırma Komitesi kurduğunu duyuran Garland, söz konusu ekibin insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarıyla ilgili soruşturmalar konusunda uzmanlardan oluşacağını ve başına ise ABD Adalet Bakanlığının en tanınmış Nazi Avcısı Eli Rosenbaum’un getirileceğini açıkladı.

İnsan Hakları Uygulama Stratejisi ve Politikası Direktörü olarak görev yapan ve 36 yıldır Adalet Bakanlığında görevli olan Rosenbaum, Adalet Bakanlığı verilerine göre 100’den fazla davada bakanlığa Nazilerin vatandaşlıktan çıkarılması veya sınır dışı edilmesi konusunda yardımcı oldu.

Garland, Adalet Bakanlığının Rusya’nın küresel yaptırımlardan kaçınma çabalarıyla mücadelede Ukrayna’nın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkelere tavsiyede bulunmak üzere üç savcı göndereceğini aktardı. Garland, Ukrayna’ya seyahat eden en son üst düzey ABD’li yetkili oldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz nisan ayında başkent Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.