ABB Meclis Üyesi Burhan: “İstifa et Mansur Yavaş”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Tulu’yu istifaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan sert tepki gösterdi. Burhan, Mansur yavaşı istifaya çağırdı.

Yavaş’ın “Göreve gelmeden önce rozet siz başkan olacağım siyaset yapmayacağım” dediğini hatırlatan Burhan, "Sen CHP Genel Başkanı mısın, hukuka uygun olarak atanmış bir üniversite Rektörünü istifaya davet etmek doğru mudur? Eğer doğru buluyorsanız bende sizi istifaya davet ediyorum" dedi.

Sinan Burhan, PKK yandaşlarının, manevi değerlere saldıranların LGBT’lilerin provokasyon yaptığı olaylara nasıl destek verirsiniz! Hani milliyetçiydiniz, hani muhafazakârdınız, hani siyaset yapmayacaktınız. Bu açıklamanız, Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışanlara terör yandaşlarına Kabe’ye hakaret edenlere, provokatörlere destek anlamına gelmiyor mu? "ifadesini kullandı.