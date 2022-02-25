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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı: “Rusya Ukrayna yönetimini indirmek için geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor”
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa’daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa’daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.
Politika 25.02.2022, 21:19 25.02.2022, 22:07
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yaptırım listesine alındığını ve Avrupa’daki mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.