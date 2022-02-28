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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Politika 28.02.2022, 17:52
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.