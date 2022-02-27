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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
Politika 27.02.2022, 22:58 28.02.2022, 08:57
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Russia Today (RT) ve Sputnık'in Avrupa'da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu. Borrell ayrıca , “Tek bir Rus uçağı AB hava sahasına giremeyecek” dedi.