AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna’yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.