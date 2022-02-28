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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna’yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna’yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.
Politika 28.02.2022, 17:58
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna’yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.