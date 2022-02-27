Son Dakika
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.
Politika 27.02.2022, 22:58
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Russia Today (RT) ve Sputnık’in Avrupa’da yayın yapmasını yasakladığını duyurdu.