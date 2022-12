AB, yeni karbon reformunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB), AB ülkelerinde karbon salınımını düşürecek ve bu süreçte işletmeler ve vatandaşlara destek olunmasını sağlayacağı belirtilen "AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sosyal İklim Fonu" konusunda anlaştı.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu’nun, AB ülkelerinde karbon salınımı ve emisyonları daha da azaltacak ve sosyal etkilerini ele alacak "Fit for 55" paketinin önemli yasa teklifleri üzerinde geçici bir siyasi anlaşmaya vardığı duyuruldu. Anlaşmanın, her iki kurumda da resmi olarak kabul edilmeyi bekleyen geçici bir mutabakata vardığı ve her iki kurum tarafından resmen onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe gireceği bildirildi. AB Dönem Başkanı sıfatıyla toplantıları yürüten ve geçici olarak Çekya Çevre Bakanlığı görevine gelen Marian Jurecka konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sosyal İklim Fonu ile ilgili anlaşma, iklim ve Avrupa iklim politikası için bir zaferdir. Bu, en savunmasız vatandaşların ve mikro işletmelerin iklim krizinde etkin bir şekilde desteklenmesini sağlarken, ekonominin ana sektörlerindeki iklim hedeflerini karşılamamıza fırsat sağlayacaktır. Artık AB’nin iddialı mevzuatla vaatlerini yerine getirdiğini ve bunun bizi küresel olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ön saflara koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak AB Konseyi tarafından yayınlanan resmi açıklamada ise, "AP ve AB Konseyi tarafından sağlanan bu siyasi anlaşma resmi onay bekleyen geçici statüdedir. Parlamento ve ardından Konsey, mevzuat kısımlarını kabul edecek ve ardından bunlar AB’nin resmi gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girecektir" sözlerine yer verildi.

AB Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021’de sunulan Fit for 55 paketi, AB’nin 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını 1990 yılındaki seviyelere kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltmasını ve 2050’de karbon salınımı açısından nötr olmasını öngörüyor. AB Konseyi, 29 Haziran 2022’de Fit for 55 paketinin çevre ile ilgili tekliflerine ilişkin genel yaklaşımını kabul etmişti.