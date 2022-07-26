AB ülkeleri gaz kullanımının yüzde 15 azaltılmasında anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, enerji arz güvenliğini artırmak için bu kış gaz talebinin gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltılması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB), gaz talebinin azaltılması ve enerji kaynaklarını silah olarak kullanan Rusya’dan gelen gaz arzında muhtemel kesintilere hazırlıklı olmak için tasarruf kararı aldı. Üye ülkeler, kendi belirleyecekleri yöntemlerle 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında son 5 yıldaki ortalama tüketimlerine kıyasla gaz taleplerini yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.

"AB vatandaşları için kış çok daha ucuz geçecek"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela tarafından karara dair yapılan açıklamada, "AB birlik ve dayanışma içindedir. AB üyesi devletler bugün aldıkları karar ile Rusya’nın enerji kaynaklarını silah olarak kullanarak AB’yi bölmeye yönelik her türlü girişimine karşı dik duracaklarını açıkça gösterdi. Gaz talebinin azaltılma önerisinin rekor sürede kabul edilmesi de şüphesiz ki ortak enerji güvenliğimizi güçlendirdi. Gaz tasarrufu yapmak bu hazırlığı geliştirecek. Böylece kış, AB vatandaşları ve sanayi için çok daha ucuz ve kolay geçecek" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma, yazılı bir prosedürle kabul edilecek

Üye devletler tarafından alınacak önlemlerin haneleri, sağlık ve savunma gibi kritik kuruluşları ve toplumun işleyişi için temel hizmet sağlayan kurumları etkilemeyecek düzeyde tutulması da kararlaştırıldı. Muhtemel önlemler arasında elektrik sektöründe tüketilen gazın azaltılması ve bilinçlendirme kampanyaları gibi önemli konular yer alacak. Anlaşma, yazılı bir prosedürle kabul edilecek ve önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak.

"Rusya gazı tamamen kesebilir" endişesi

Avrupa, Rus gaz arzının Moskova yönetimi tarafından durdurulabileceği yönünde endişeli. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtiğimiz günlerde üye ülkelere Mart ayına kadar gaz kullanımını yüzde 15 azaltmaları yönünde çağrıda bulunmuştu. "Rusya bize şantaj yapıyor. Rusya enerjiyi silah olarak kullanıyor" diyen von der Leyen, Rus doğalgaz akışının tamamen kesilmesini "Avrupa’nın hazır olması gereken muhtemel bir senaryo" olarak nitelendirmişti.

Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya yönetimi ise güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek Batı’nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.