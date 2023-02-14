AB, Ukrayna’nın yeniden inşasında dondurulan Rus varlıklarını kullanmayı planlıyor

İsveç’in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı, Ukrayna’nın yeniden inşası için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için AB Çalışma Grubu kurulacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna-Rusya savaşı sonrası dondurulan Rus varlıkları ile ilgili çalışma grubu kuracak. İsveç’in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın yeniden inşası için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması için bir AB Çalışma Grubu kurulacağı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu çalışma grubunun "dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın yeniden inşasında kullanılma ihtimallerine dair yasal, mali, ekonomik ve siyasi analiz" yürüteceği belirtilerek, çalışma ile ayrıca Rus devletine ait varlıkların nerede bulunduğu ve toplam değerlerinin "daha net bir resmini" elde etmeyi amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya, Ukrayna’nın yeniden inşası için para ödemeli. Aynı zamanda, bu zor soruları da beraberinde getiriyor. Bu, AB ve uluslararası hukuka uygun olarak yapılmalıdır ve şu anda bunun için doğrudan bir model yok” denildi.

Çalışma grubuna İsveç Ulusal Ticaret Kurulu Genel Müdürü Anders Ahnlid başkanlık edecek. İsveç şu anda 6 ayda bir AB üyeleri arasında dönüşümlü olarak değişen AB Konseyi Başkanlığını yürütüyor.