AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: "Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, sadece Ukrayna’ya değil özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır. Kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi egemenliğini elinden tutmaya çalışan bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bu yüzden hepimiz Ukrayna’nın yanında durmalıyız" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara’daki CerModern Sanat Galerisi’nde "Avrupa Günü" etkinliklerine katıldı. Burada düzenlediği basın toplantısında Meyer-Landrut, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra 19 şehirde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Avrupa entegrasyonunun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Meyer-Landrut, "Bu savaş sürerken bu günü kutluyoruz. Bizim için bu günün temelinde değerlerimiz yatıyor. Bunlar hem savunmak hem de kutlamak istediğimiz değerlerdir. Barışın, insan haklarının ve demokrasinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Savaş sadece Ukrayna’ya değil özgürlüklere açılmıştır"

Basın toplantısına katılan gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Meyer-Landrut, bu yılın gençlere adandığına dikkati çekerek, "Gençler, her yerde ülkelerin umudu ve geleceğidir. Avrupa entegrasyonu da gençleri daha fazla dahil etmemiz gerektiğini düşündüğümüz bir proje" açıklamasında bulundu.

Meyer-Landrut, Türkiye’nin en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu, bizim Türkiye’yi gerçekten takdir ettiğimiz bir çalışma. Suriye’deki kriz 11 yıldan uzun zaman önce başladı ve bu bütün göç krizi de uzun yıllardır devam ediyor. Bu konu devamında ne gelecek, ne olacak, Suriye’ye geri dönüş mümkün olacak mı konuları tartışılıyor. AB, güvenli ve onurlu dönüşten memnun olur tabii ki."

Ukrayna’ya her türlü desteğin verilmesi ve Rusya’ya yaptırımlar uygulanması olmak üzere 2 tür tedbirin alındığını anlatan Meyer-Landurt, "Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, sadece Ukrayna’ya değil özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır. Kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi egemenliğini elinde tutmaya çalışan bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bu yüzden hepimiz Ukrayna’nın yanında durmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile AB arasında son bir yılda birçok alanda iş birliği yapıldı"

Meyer-Landrut, Türkiye ile son bir yılda siyasi anlamda hayati öneme sahip alanlarda iş birliğinin arttığının altını çizerek özellikle sağlık, iklim ve göç alanında iş birliği yapıldığını söyledi.

Meyer-Landrut, konuşmasının ardından sanatçı Uğur Gallenkuş’un resim sergisinin açılışını yaptı. Serginin çağın savaş-barış, yoksulluk-zenginlik gibi bütün zıtlıklarını ortaya koyduğunu belirten Meyer-Landrut, "Ukrayna’daki bu korkunç savaş devam ederken orada gördüğümüz resimler, aslında kelimelerin söyleyeceğinden çok daha fazlasını anlatıyor bize" şeklinde konuştu.

Program La Caravane Pase konseri ve DJ Nihal Sandıkçı konseri ile devam etti.