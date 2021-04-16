AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mardin Valisi Demirtaş ile bir araya geldi

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki heyetle birlikte Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Demirtaş tarafından karşılanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Demirtaş, Büyükelçi Meyer-Landrut’u Mardin’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, kentin tarihi ve kültürel dokusu hakkında birçok konuyu Meyer-Landrut ile paylaştı.

AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ise pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan ve farklı dine mensup vatandaşların huzur içinde yaşadığı kadim şehri beğendiğini ifade ederek kabulünden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür etti.

Ziyaret gerçekleştirilen çeşitli değerlendirilmelerin ardından son buldu.