AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: “Ukrayna halkının yanındayız”

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, “AB Konseyi, Rusya’nın bu saldırısına Avrupa’nın vereceği tepkilere karar vermek üzere bu akşam toplanacak. Ukrayna halkının yanındayız” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Landrut açıklamasında, “Bugün Avrupa Birliği’ndeki meslektaşlarımla birlikte Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştüm. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Ukrayna Büyükelçisi’ne Avrupa Birliği’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini ve Rusya’nın saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini bir kez daha ifade ettik. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ilk askeri ve sivil kayıplar dahil olmak üzere ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin bizlere bilgi verdi. Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, ayrıca bizleri Türkiye’deki resmi makamlarla Ukraynalı yetkilerin resmi temasları hakkında da bilgilendirdi. AB Konseyi, Rusya’nın bu saldırısına Avrupa’nın vereceği tepkilere karar vermek üzere bu akşam toplanacak. Ukrayna halkının yanındayız” dedi.