AB, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması teklifi sundu.

AB üyesi 27 ülke, Rus petrolü için uygulanacak tavan fiyatını konusunda görüşmeleri sürdürüyor. AB Komisyonu, üye ülkelere, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasını teklif etti. Tüm AB üyesi ülkelerinin onayını alması gereken teklif, Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatın olabildiğince düşük tutulması için baskı yapan Polonya ile Litvanya ve Estonya tarafından henüz onaylanmadı. Teklifle birlikte ayrıca “yeni bir fiyat sınırlama mekanizması” da kurulması bekleniyor.

AB’nin 5 Aralık’ta ise Rus ham petrolünün ithalatına ilişkin yasakları yürürlüğe girecek. AB ülkeleri, küresel petrol fiyatlarındaki ani yükselişi önlemeyi ve Rusya’nın petrol satışından elde ettiği geliri azaltmayı hedefliyor. Fiyat sınırlamasıyla birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşma yeteneğinin de sınırlanması hedefleniyor.