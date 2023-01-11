AB-NATO ortak görev gücü kuruyor

NATO ve Avrupa Birliği, kritik altyapılara yönelik tehditlerin belirlenerek bunların önlenmesi için çalışacak ortak görev gücü kurulması kararı aldı.

NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB Komisyonu üyeleri ile savunma ve güvenlik konulu toplantı öncesinde basın açıklaması yaptı. Stoltenberg ve Leyen, NATO ve Avrupa Birliğinin ortak görev gücü kurulacağını duyurdu. Yeni ortak görev gücü ile kritik altyapılara yönelik tehditlerin belirlenmesi ve buna karşı korumayı artırmanın amaçlandığı kaydedildi. Basın toplantısında ilk sözü alan Leyen, "Rusya’dan Avrupa ülkelerine doğal gaz taşıyan Baltık Denizi’ndeki Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan sabotaj bize bu yeni tür tehdide karşı koyma gerekliliğini gösterdi" dedi. Leyen, görev gücünün ilk olarak taşımacılık, enerji, dijital ve uzay altyapısı alanlarında çalışmalar yapacağını dile getirdi.

Artan bir jeopolitik rekabet zemininde yaşananları aktaran Leyen konuşmasında, "Düşmanlarımızın bize meydan okumak ve güvenliğimizi baltalamak için tüm araçları kullandıklarını biliyoruz. Açıklığımızdan, şeffaflığımızdan, demokrasilerimizden korkuyorlar. Dolayısıyla bu değerlerimizi, açıklığımızı olabildiğince istismar etmeye çalışacaklar ve elbette karşılıklı bağımlılıklarımızı istismar etmeye çalışacaklar. Bu nedenle, bir arada durmamız ve genel olarak dayanıklılığımızı güçlendirmemiz çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, görev gücünün NATO ve AB arasında artan işbirliğinin bir parçası olduğunu dile getirerek, "Bu, NATO ve AB uzmanlarımızın kritik altyapılara yönelik tehditlere karşı ve stratejik güvenlik açıklarının belirlenmesi için elbirliği ile çalışacağı bir görev gücüdür" ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca, "Mukavemet ve kritik altyapıların korunması ortak çabalarımızın püf noktası" açıklamasında bulundu.