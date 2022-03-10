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AB liderleri Rusya-Ukrayna krizi için Versay’da toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını, Rus enerjisine bağımlılığı azaltmak ve Avrupa ekonomisini güçlendirmek gibi konuları ele almak üzere Fransa’nın Versay kentinde bir araya geldi.

Politika 10.03.2022, 21:17 10.03.2022, 21:32
AB liderleri Rusya-Ukrayna krizi için Versay’da toplandı

AB liderleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırılarını, Avrupa’nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltma yollarını ve Avrupa ekonomisini güçlendirilmesi gibi konuları ele almak üzere Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki Versay kentinde bulunan Versay Sarayı’nda bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Avrupa Konseyi üyelerine gönderdiği davet mektubuyla bir araya gelen liderlerin toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Yarın da devam edecek olan görüşmeden sonra basın toplantısı düzenlenecek.

Michel, Versay’da gerçekleşecek olan toplantıda 3 temel konunun görüşüleceğini belirterek, Avrupa’nın savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi, başta Rus gazı, petrolü ve kömürü olmak üzere Rus enerjisine bağımlılığın azaltılması ve daha sağlam bir ekonomi temelinin oluşturulması konularının görüşüleceğini belirtti.

"Tüm jeopolitik sonuçlarını tartışacağız"

Michel toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "AB’yi ekonomik olarak nasıl daha güçlü hale getirebileceğimize, Avrupa’yı Rus gazına nasıl daha az bağımlı hale getirebileceğimize ve savunma yeteneklerimizi nasıl güçlendirebileceğimize ilişkin kararlar önümüzdeki haftalarda ve aylarda verilecek. Elbette bu zor bir an çünkü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir savaşı var, bu durumun tüm jeopolitik sonuçlarını tartışacağız" dedi.

Michel ayrıca, "AB’nin harekete geçme kararlılığının önemli bir sinyalini vereceğiz. Rus gazından vazgeçeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rus yakıtlarına olan bağımlılıktan kurtulmalıyız"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Bu, Avrupa için belirleyici bir andır. Bu zirvede Avrupa savunmasını güçlü yeteneklerle yeniden ele alacağız. Enerjiyi yeniden düşüneceğiz" dedi.

Leyen, "Rus yakıtlarına olan bağımlılıktan kurtulmalıyız. Bunun için de yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapmamız gerekiyor. Bu yenilenebilir enerji aynı zamanda bağımsızlığımızı korumak için stratejik bir yatırımdır. Ayrıca Avrupa ailemizin bir parçası olan Ukrayna’yı da kesinlikle tartışacağız. Ortak bir kaderi paylaştığımız özgür ve demokratik bir Ukrayna istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Putin bizi bölemedi, başarısız oldu"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, “Her zamankinden daha fazla birleştik. Üye ülkeleri hiç bu kadar birleşmiş ve transatlantik ortaklarımızla birlikte görmemiştim. Putin Ukrayna’yı fethedeceğine inanıyordu, başarısız oldu. Bizi böleceğine inanıyordu, başarısız oldu. Transatlantik ittifakını zayıflatacağına inandı ve başarısız oldu. Şimdi savaşı durdurması gerekiyor" dedi.

"Ukrayna’nın AB üyeliğini ele alacağız"

Toplantıda Rus enerjisine bağımlılığın azaltılmasının görüşüleceğini ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne alınmasının da toplantıda görüşüleceğini belirterek, "Ukrayna’nın AB üyeliği bu akşam ele alınacaktır" dedi.

Macron, "Ukrayna’daki savaş, trajedinin geri bir dönüşüdür. İnsani bir dramdır ama aynı zamanda Avrupa’mızın mimarisini tamamen yeniden tanımlayacak bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Michael toplantı öncesi liderlere yazdığı davet mektubunda, "Rusya, savaşı Avrupa’ya geri getirdi. Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz ve haksız askeri saldırı, uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor ve Avrupa’nın güvenliğini baltalıyor. Rusya, Ukrayna halkına tarif edilemez acılar yaşatıyor. Ukrayna halkını ülkelerini savunmadaki cesaretlerinden dolayı takdir ediyor ve Ukrayna ile birlikte, özgürlük ve demokrasinin yanında sağlam bir şekilde duruyoruz" ifadeleri yer almıştı.

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