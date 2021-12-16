AB liderleri Doğu Ortaklığı bünyesindeki 5 ülkenin liderleriyle görüştü

Avrupa Birliği (AB) yönetiminde AB üyesi ülkelerin liderleri, Doğu Ortaklığı kapsamındaki Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan’ın liderleriyle Brüksel’de bir araya geldi. Zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 14 Aralık’ta yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, 6. Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel’de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlığında başlayan zirveye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı. Zirvede bulunan doğu ortakları Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna oldu. Belarus, Doğu Ortaklığına katılımı askıya alındığı için toplantılarda yer almadı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık ettiği toplantıda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB’yi temsil etti.

Aliyev: "Paşinyan ile görüşme yapıcı geçti"

Zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-AB ilişkilerinin başarıyla geliştiğine dikkat çekerek 2018 yılında Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasındaki “Ortaklık Öncelikleri” belgesinin önemini vurguladı. Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ortaklık anlaşması için çalışmaların yüzde 90’dan fazlasının tamamlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, belgenin geri kalanının önümüzdeki dönemde müzakereler sonucunda tamamlanmasını umduğunu ifade etti. Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in bu yılın Temmuz ayında Azerbaycan’ın da aralarında bulunduğu Güney Kafkasya bölgesine yaptığı ziyareti ve ziyaret sırasında kendisi ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak bölgesel konularda detaylı görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Michel’e bölgesel konuları gündemde tutması ve bu süreçlere katkı ve desteğinden dolayı teşekkür eden Aliyev, kendisi ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 14 Aralık’ta Michel’in girişimiyle yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini kaydetti. Charles Michel’in Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkısını vurgulayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Michel’in başlattığı görüşmelerin son derece pratik ve ayrıntılı olduğunu vurguladı. Aliyev görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesi, sınırların çizilmesi, başta demiryolları olmak üzere ulaşım altyapısının inşası gibi konuları ele aldıklarını söyledi.

Ermenistan’a yönelik olumlu sinyaller verdi

6. Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yapıcı atmosfere dikkat çeken Aliyev, Avrupa Birliği’nin böyle bir ortamın oluşturulmasındaki olumlu rolünü vurgulayarak böyle fırsatı kaçırmamanın ve fırsattan yararlanarak bölgede kalıcı barışı sağlamak için çabalara devam etmenin önemini kaydetti.

Aliyev, önceki yıllarda Ermenistan’ın uluslararası olaylar sırasında Azerbaycan’a karşı genellikle asılsız, suçlayıcı açıklamalar yaptığını vurgulayarak bu sefer böyle bir olayın yaşanmamasını olumlu olarak değerlendirdiğini ve bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için verimli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Aliyev, AGİT Minsk Grubu’nun rolüne de değinerek Azerbaycan ve Ermenistan arasında 28 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını kaydetti. Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubu’ndan yeni jeopolitik gerçekliğe uygun bir yanıt beklediğini belirten Aliyev, Azerbaycan tarafının, Minsk Grubu’nun Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının hazırlanmasında, sınırların belirlenmesinde, insanlar arasında temasların kurulmasında, güven artırıcı önlemlerde ve diğer konularda yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

AB’den Azerbaycan’a teknik ve mali yardım beklentisi

İşgalden kurtarılan topraklardaki mayın tehlikesine değinen Aliyev, Azerbaycanlı sivillerin mayınlardan zarar gördüğünü ve şu ana kadar mayın patlamaları sonucunda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi. Aliyev, mayın sorununun ortadan kaldırılması için Avrupa Birliği ve üye devletler tarafından Azerbaycan’a teknik ve mali yardım sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği ile Azerbaycan arasında enerji alanında işbirliğine de dikkat çeken Aliyev, bu ilişkilerin aynı zamanda stratejik bir ortaklık olduğunu kaydetti. Aliyev, 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki Güney Gaz Koridoru’nun 21. yüzyılın en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu vurgulayarak projenin son bileşeni olan Trans-Adriyatik Boru Hattı’nın devreye alınmasıyla Azerbaycan gazının Avrupa’ya ulaştırıldığını söyledi. Azerbaycan gazının halihazırda üç AB ülkesine (İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan) teslim edildiğini kaydeden Aliyev, gelecekte Azerbaycan’ın gaz ihracat coğrafyasını diğer AB üye ülkelerine genişletmeyi planladığını belirtti. Azerbaycan gazının AB pazarına güvenilir ve yeni bir kaynak olarak ulaştırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, son dönemde yaşananların da çeşitlendirmenin enerji güvenliği açısından önemini gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine katkılarından dolayı Avrupa Birliği Konseyi’ne teşekkür etti.