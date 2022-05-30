AB liderleri Brüksel’de Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde bir araya gelecek.

Belçika’nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği’ne (AB) üye 27 ülke liderinin bir araya geleceği Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlık edeceği 2 günlük zirvede, liderlerin ana gündem maddelerini Rusya-Ukrayna savaşı ekseninde enerji ve gıda fiyatları ile savunma konuları oluşturacak. AB’nin, Rus petrol ve doğalgazına olan bağımlılığına son vermek üzere atılması öngörülen adımların AB ülkelerinden onay alması da zirvede ele alınacak. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Bu öğleden sonra, üye devletlerin başkanlarına bir anlaşma teklifi sunacağız" dedi.

Gıda fiyatları masada olacak

AB, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan ve giderek artan gıda fiyatlarındaki artışa çözüm arayacak. Ukrayna’daki tahıl ürünlerinin AB olanakları ile ülkeden çıkarılması konusunun da görüşüleceği zirvede, Afrika ülkelerinde yaşanabilecek açlık tehlikesinin de ele alınması bekleniyor. Brüksel’de yoğun bir gündemle toplanacak Liderler Zirvesi’nde, savaş süreciyle birlikte alevlenen savunma tartışmaları da gündeme gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, video konferans yöntemiyle zirveye katılacak.