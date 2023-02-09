AB liderlerden Erdoğan’a deprem mektubu

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi.

Belçika’nın başkenti Brüksel Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdi. Taziye dileklerini ileten 27 lider, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, “Yakın koordinasyon içinde desteğimizi arttırmaya hazırız. Düşüncelerimiz siz ve halkınızla birlikte” ifadelerini kullandı. mektupta Türkiye ve Suriye halkı ile dayanışma içinde olduklarını sözlerine ekleyen Avrupalı liderler, hayatını kaybedenlere taziye dileklerini iletirken yaralılara da acil şifa diledi. Zamana karşı çalışmalarını sürdüren ekiplere de saygılarını gönderdi.