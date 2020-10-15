AB Liderler Zirvesi, Covid-19 gündemi ile toplandı
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) LİDERLER ZİRVESİ, BELÇİKA’NIN BAŞKENTİ BRÜKSEL’DE KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE, BREXİT VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİ İLE TOPLANDI.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de korona virüs (Covid-19) ile mücadele, Brexit ve iklim değişikliği gündemi ile toplandı.
Avrupa Birliği üye devletlerin liderleri, Brüksel’de bir araya geldi. Korona virüs ile mücadele, Brexit ve iklim değişikliği konularının masada olduğu zirve öncesi liderler toplantının yapılacağı AB Konseyi binasına geldi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “AB liderleriyle, gündemdeki en acil konu Covid-19’a karşı nasıl mücadele edeceğimizi ele alacağız. AB üyesi 27 ülkenin liderleri ile karantina kurallarının organize edilmesi ve hareketliliğin takip edilmesi konularında koordineli çalışmak için görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. AB Liderler Zirvesi’nin konuları arasında Brexit’in olduğunu bildiren Michel, “İngiltere ile anlaşma sağlamak istiyoruz. Ancak bu anlaşma ‘ne pahasına olursa olsun’ diyemeyiz. AB’nin tek pazarının bütünlüğünün, iş potansiyelimizin ve şirketlerimizin korunmasını sağlayacak bir anlaşma sağlamak istiyoruz” dedi.
AB Liderler Zirvesi, bugün ve yarın yapılacak toplantıların ardından nihai kararların yayınlanmasıyla sona erecek.
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