AB, Kosova vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat etmesine yönelik taslak konusunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP), Kosova vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahatine ilişkin düzenlenen taslak üzerinde anlaştı.

Kosova, AB ile vizesiz seyahate bir adım daha yaklaştı. AB Konseyi, tarafından Kosova vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahatine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Kosova tarafından verilen pasaport sahiplerine vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı. Kararlaştırılan metnin artık resmi kabul prosedüründen geçmeden önce Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor” denildi.

Taslağa göre, Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB’ye vizesiz seyahat edebilecek. Söz konusu vize muafiyetinin, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sisteminin (ETIAS) faaliyete geçtiği tarihten itibaren ve her halükarda en geç 1 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacağı aktarıldı.