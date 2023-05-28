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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.
Politika 28.05.2023, 23:25
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, geçici sonuçlara göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Michel, yeniden birlikte çalışmak için sabırsızlandığını kaydetti.