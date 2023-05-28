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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.
Politika 28.05.2023, 23:25
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ederek, "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.