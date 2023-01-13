AB Komisyonu Başkanı Leyen: "Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Rusya üzerindeki baskıyı artırması ve Ukrayna’yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB dönem başkanlığı dolayısıyla ziyaret ettiği İsveç’in Kiruna kentinde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Leyen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Rusya üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söyleyerek, "Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz ve elbette Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğimizi sürdüreceğiz. Ukrayna’ya yönelik 18 milyar avroluk yardım paketinin ilk dilimini bu aydan itibaren dağıtmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın AB üyelik süreciyle ilgili de konuşan Leyen, katılım sürecinin "adım adım" yürütülmesi gerektiğini hatırlatarak, "Şimdi bizim için bundan sonra, dönüm noktası niteliğindeki en önemli adım, sonbahardaki genişleme raporu olacak. Rapor, AB’ye katılmak isteyen her aday ülkenin yılbaşından bu yana kaydettiği ilerlemeyi yansıtacak. Ukrayna etkileyici bir şekilde iddialı, güçlü ve hızlı" şeklinde konuştu.