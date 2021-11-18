AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas’ten Türkiye’ye ’göçmenler’ konusunda teşekkür

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmenler konusunda Türkiye’ye teşekkür etmek için Ankara’ya geldiğini belirterek, “Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara’ya geliyorum” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, hükümet temsilcileriyle yapacağı bir dizi görüşme için Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Göçmenlerin, Belarus rejimi tarafından bir araç haline getirilmesine son verilmesi için kilit nitelik taşıyan partner ülkelere yönelik bir dizi ziyaretin dördüncü durağı olan bu ziyaret, göç ve güvenlik konusundaki genel iş birliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu’nun göç ve güvenlik politikalarının koordinasyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ziyareti öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Göç yönetimi, ortak sorumluluk sergilenmesini gerektiren bir alandır. Aynı zamanda hem Avrupa Birliği hem de Türkiye için ortak bir önceliktir. Göç alanındaki genel işbirliğimiz çerçevesinde, çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. Şimdi, devlet destekli insan kaçakçılığı dahil hibrit tehditleri de ele almamızın zamanıdır. Bugün, çaresiz göçmenlerin kaçakçılık şebekeleri tarafından istismar edilmesine dur demek için son dönemde almış oldukları tedbirler dolayısıyla Türk makamlarına teşekkür etmek ve göç ve güvenlik alanındaki genel işbirliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Ankara’ya geliyorum."