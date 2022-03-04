AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell: “Rusya, Ukrayna’yı yıkmaya karar vermiş”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Rusya, Ukrayna’yı yıkmaya karar vermiş” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere, Kanada ve Ukrayna Dışişleri Bakanları katıldı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, “Ukrayna’da durmayan bombardımanlar nedeniyle insani durum giderek daha kötü durumda. Okullar, hastaneler yıkılıyor. Rusya Ukrayna’yı yıkmaya karar vermiş. İnsan hakları Konseyi’nde bugün insan hakları ve uluslararası hukuk ihlalinin aydınlatılması için bir oylama yapıldı, Rusya’nın yaptıklarına hiçbir destek alanı bırakılmadı’’ dedi.

“Ukraynalı 1 milyon kişi 1 haftada komşu ülkelere geçti”

Savaş nedeniyle sığınmacılara ve insani duruma dikkat çeken Yüksek Temsilci Borrell, "Ukraynalılar AB’ye ve Moldova’ya doğru kaçıyorlar. Ukraynalı 1 milyon kişi 1 haftada komşu ülkelere geçti. Uluslararası Kızılhaç ülkeye erişip yardım edebilmek için yetersiz kaldı. Bir insani yardım koridoru kaçınılmaz. Çocuklar, anneler, babalar ilaç ve temel ihtiyaç maddelerine muhtaçlar. Moldova’ya gittim ve durumu gördüm. Durum çok kötü. AB Komisyonu’ndan yeni kaynaklar oluşturmasını istedik’’ ifadelerini kullandı.

“Putin bizi bölmeye çalıştı ama hiç olmadığı kadar birlikteyiz”

Rusya’nın nükleer santrale yaptığı saldırıya değinen Yüksek Temsilci Borrell, "Rusya Ukrayna’nın en büyük santraline saldırdı. Burada vahim olan çevresel ve insani bir facia yaşanabilirdi. Nükleer alanlar etrafındaki tampon bölgeye Rusya saygı göstermeli. Çünkü tüm Avrupa’nın güvenliği söz konusudur. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in işaret ettiği gibi Atlantik ötesi işbirliği güçlenmeli. Putin bizi bölmeye çalıştı ama hiç olmadığı kadar birlikteyiz. Putin ise uluslararası toplumdan hiç olmadığı kadar dışlandı. Amacımız Rus halkını cezalandırmak değil ama Putin’in savaşında sıkıntıyı halk çekiyor. Putin’in çevresindekiler ülkeyi terk edemeyecekler. Rus savaş makinasını besleyen musluğu keseceğiz. Gerekli finansmana erişemeyecekler’’ şeklinde konuştu.

Basın toplantısında ayrıca Moldova’ya teşekkür eden Yüksek Temsilci Borrell, "Moldovya’ya ziyarette bulunduk. Çok sayıda sığınmacı aldılar. Güçlü bir desteğe ihtiyaçları var. Kendilerine olan desteğimizi beyan ettik. Doğu veya batı meselesi değil. Tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyoruz. Bu savaş Putin’in savaşı ve savaşı da Putin sona erdirecek’’ ifadelerini kullandı.