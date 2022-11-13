AB Komiseri Varhelyi’den taziye mesajı: “Türk halkının yanındayız”

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivier Varhelyi, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili yayınladığı taziye mesajında, “İstiklal’de meydana gelen patlamanın ardından bu zor anlarda Türk halkının yanındayız” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de resmi temaslarda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Olivier Varhelyi, İstanbul’da meydana gelen patlama ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Varhelyi, "İstanbul İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamanın ardından bu zor anlarda Türk halkının yanındayız. Sevdiklerini kaybedenlere en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.