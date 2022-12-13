AB, Karadağ’da cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan karara tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), Karadağ’daki siyasi aktörlere "Cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan kararı" iptal etme çağrısında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in daha önce veto ederek meclise geri yolladığı cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenleme Meclis tarafından kabul edilmişti. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Ana Pisonero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadağ’daki provokatif eylemlerin bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti. Karadağ’ın Anayasa Mahkemesi üyelerini belirleyerek kurumsal krizi sonlandırma fırsatını bir kez daha kaçırdığına dikkat çeken Pisonero, "İşlevsel bir Anayasa Mahkemesi, Karadağ vatandaşlarının temel haklarını koruması ve AB yolunda ilerlemesi için kilit öneme sahip" dedi.

Öte yandan ABD’nin Podgorica Büyükelçiliği de barışçıl ve yapıcı görüşmelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunurken, "Karadağlı siyasileri ve ülkedeki tüm vatandaşları siyasi sorunlara barışçıl çözüm bulmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk sokağa çıkmıştı

Karadağ’da cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi araçlarıyla başkent Podgorica’ya gelerek meclis önünde toplanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren meclis önünde bir araya gelerek yolları kapatan göstericiler, cumhurbaşkanının yetkilerini kısıtlayan kanunu yeniden oylayarak bir kez daha onaylayan Meclise tepki göstermiş, meclis binasına taş, şişe ve meşale fırlatmıştı. Polis, meclis binası önündeki güvenlik koridorunu aşarak binanın giriş kapısının camını kıran göstericilere, biber gazı ile müdahalede bulunmuştu.

Karadağ’daki Sırp yanlısı partiler, cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kimseye vermemesi durumunda Meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini öngören yasal bir düzenleme teklifinde bulunmuştu. Karadağ Meclisinde yapılan oylamada söz konusu yasal düzenleme toplam 41 vekilden kabul oyu almıştı. Cumhurbaşkanı Djukanovic ise, meclisin kararını imzalamayı kabul etmeyerek, "tartışmalı yasayı" meclise geri yollamıştı.