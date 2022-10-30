AB, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendiriyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırmaya yönelik inceleme yaptığı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock yaptığı açıklamada, Almanya ve AB’nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiğini belirterek, “Geçen hafta bir yaptırım paketi daha başlatacağımızı, Devrim Muhafızlarını da terör örgütü olarak nasıl listeleyebileceğimizi inceleyeceğimizi açıkça belirtmiştim” dedi.

Baebock ayrıca, şu anda İran ile Batı arasında nükleer anlaşma konusunda herhangi bir müzakere olmadığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Nisan 2019’da ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edilmişti.