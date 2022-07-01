banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

AB dönem başkanlığını Çekya devraldı

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Fransa’dan devraldı.

Politika 01.07.2022, 10:42
AB dönem başkanlığını Çekya devraldı

Çekya, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Temmuz itibarıyla Fransa’dan devraldı.

Çekya, Fransa’nın 6 ay süren Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz’da devraldı. Çekya Başbakanı Petr Fiala, Prag’da düzenlenen basın toplantısında Avrupa’nın yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için çalışması gerektiğini belirterek, "Avrupa ve onunla birlikte tüm dünya kendisini derin bir dönüşüm içinde buldu. Çek Cumhuriyeti, AB başkanlığı görevinin kendi çıkarlarını zorlamakla tanımlanmadığını anlıyor" dedi.

Çekya’nın belirlediği öncelikler arasında Ukrayna’yı desteklemek ve ülkeye daha fazla ekonomik ve askeri yardım yapılmasını sağlamak, mülteci krizinin etkileri, savaşın ardından Ukrayna’nın yeniden inşası ve artan enerji fiyatları karşısında hem enflasyona hem de AB’nin enerji bağımlılığına çözüm bulmak yer alıyor.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu