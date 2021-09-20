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AB Dışişleri Bakanları Fransa ve Avusturalya arasındaki denizaltı krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, bugün Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı krizini görüşecek.

Politika 20.09.2021, 22:02
AB Dışişleri Bakanları Fransa ve Avusturalya arasındaki denizaltı krizini görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, bugün Avustralya ile Fransa arasındaki denizaltı krizini görüşecek.

AB Dışişleri Bakanları, Avustralya’nın Fransa’dan almayı planladığı 40 milyar dolarlık denizaltı siparişini iptal etmesi üzerine iki ülke arasında meydana gelen krizi görüşecek. Avrupa Komisyonu, görüşmelerin New York’ta yerel saatle 18.00’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu aralarında gerçekleşeceğini aktardı. Görüşmelerde AB Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki anlaşmazlığın 12 Ekim’de yapılması planlanan AB-Avustralya ticaret müzakerelerinin bir sonraki sürecine etkilerini tartışacak.

AB’deki bazı yetkililer, ABD’deki yönetim değişikliğine rağmen ülkenin "Önce Amerika" yaklaşımında ısrarcı olduğunu ifade ederek, AUKUS’u ABD’nin politikalarına çok fazla güvenmemek için bir uyarı olarak nitelendirdi. Yetkililer, ABD’nin odak noktasının açıkça Çin ve Hint-Pasifik bölgesine kaydığını, bu değişimin sonuçlarından biri olarak Avrupa’nın kendini savunması için daha fazlasını yapması gerekeceğini söyledi.

Avustralya, geçtiğimiz hafta Fransa’dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir işbirliği yaparak bu ülkelerin teknolojisine sahip en az 8 nükleer enerjili denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı. Fransa, Avustralya’nın iptal kararına tepki göstererek, Avustralya’nın başkenti Canberra ve ABD’nin başkenti Washington’daki büyükelçilerini geri çağırmıştı. Fransa dün yaptığı açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önümüzdeki birkaç gün içinde konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını aktarmıştı.

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