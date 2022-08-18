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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil” dedi.

Politika 18.08.2022, 18:19
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile Kosova Başbakanı Albin Kurti arasındaki görüşmede taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadığını ifade ederek, “Bugün maalesef iki taraf arasında bir anlaşmaya varamadık ama bu hikayenin sonu değil” dedi.

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