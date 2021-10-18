AB Dış Eylem Servisi: "AB, Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’deki 6. tur müzakerelerinin başlamasını memnuniyetle karşıladı"

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi, AB’nin Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasından memnuniyet duyduğunu ve Suriye’de çözüm için umut doğduğunu açıkladı.

AB Dış Eylem Servisi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, AB’nin İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasından memnuniyet duyduğu ifade edildi. Suriye’de bir çözüm için umut doğduğu belirtilen açıklamada, "AB, Suriye Anayasa Komitesi’nin Cenevre’deki 6. tur müzakerelerinin bugün başlamasını memnuniyetle karşıladı. Birlemiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Komite’nin artık nihayet Suriye’nin yeni anayasasının taslağının hazırlanmasına başlayacağını açıklaması bizi cesaretlendirdi" denildi.

AB’nin Pedersen’in BM Güvenlik Konseyi’nin kararında ilerleme çabalarını desteklediği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB, Pedersen’in BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının tüm unsurlarında ilerleme kaydetme çabalarını tam olarak desteklemekte ve Suriye’deki çatışmaya yönelik herhangi bir sürdürülebilir çözümün bu karar doğrultusunda gerçek bir siyasi geçiş gerektirdiğini bir kez daha teyit etmektedir. AB ayrıca tutuklular konusunda anlamlı ilerlemenin özel önemini vurgulamaktadır. AB, Suriye’de son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artıştan endişe duymaktadır ve Pedersen’in tüm taraflara sivillerin korunması ilkesine ve uluslararası insancıl hukuka bağlı kalmaları, gerginliğin tırmanmasını önleme ve sükuneti yeniden tesis etme çağrısına katılmaktadır."