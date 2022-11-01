AB destekli prefabrik okul öncesi sınıflar, büyükelçilerin katılımıyla açıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından karşılanan, AB/IPA tarafından finanse edilen prefabrik okul öncesi sınıfların açılışı yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve misyon büyükelçileri Samsun’a bir program düzenledi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve misyon büyükelçilerinin Samsun ziyareti kapsamında yapımı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından karşılanan, AB/IPA tarafından finanse edilen prefabrik okul öncesi sınıflarının açılış töreni de gerçekleştirildi.

Büyükelçi Landrut: “Tüm Türkiye’de 760 prefabrik okul öncesi sınıf olacak”

Proje hakkında bilgi veren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Bu konteyner sınıfları gezdik. Çocukların bu sınıflardan faydalandığını görmek çok güzel. Erken çocukluk eğitimi, çocukların yaşama en iyi başlangıcı yapabilmeleri açısından çok önemli. Avrupa Birliği olarak da bu projeye verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Tüm Türkiye’de böyle 760 sınıf olacak. Şu anda bütçe 30 milyon euro ama bir 5 milyon euro daha eklenecek. Sınıf sayısı 600’den 760’a çıkacak. 2 bakan yardımcımızın da söylediği gibi proje oldukça önemli” dedi.

UNICEF Temsilci Yardımcısı Marchi: “Tüm çocukların erken çocuk çağı eğitimi almasını istiyoruz”

Prefabrik sınıflar yapmalarındaki amacı açıklayan UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Paolo Marchi, “Projeye katkı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bu projedeki amacımız; Türkiye’deki tüm çocukların erken çocuk çağı eğitim hizmetlerine erişimini sağlamak. AB’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çalışma ortaklıkla birlikte yapılabilecek bir çalışma. Samsun’da burada bulunmamız da bu ortaklığın bir göstergesi. Ayrıca bugün sınıfları gezerek, çocukların bu sınıflarda neler yaptıklarını görme imkanımız da olacak” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Aşkar: “600 civarında taşınabilir anasınıfı oluşturuyoruz”

İlk aşamada 600 prefabrik sınıfın oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, “AB ve ÜNICEF’e okul öncesi seferberliğinde projemizi destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir çalışma yürüttük. 600 civarında taşınabilir anasınıfı oluşturuyoruz. Bunların bir kısmı yapıldı ve ders başladı. Köy yaşam merkezleri de açıyoruz. Kapalı durumdaki okulları da açıp buraları anasınıfı, ilkokul gerekiyorsa hayat boyu öğrenme için organize ediyoruz. 2 bin civarında okulumuzu açtık” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Alphan: “AB projelerinde planlanmasından izlenmesine kadar katkıda bulunuyoruz”

Avrupa Birliği projelerine katkı sağladıklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alphan ise “Bakanlık olarak istihdam, eğitim, sosyal yardımlar, sağlık gibi alanlarda AB projelerinde planlanmasından izlenmesine kadar katkıda bulunuyoruz. Bu proje de bizim önemli projelerimizden bir tanesi. Erken çocuk eğitimi, çocukların kazandığı melekeler, beceriler, yatkınlıklar açısından hem tahsil hayatını hem de sonrasında çalışma hayatına çok ciddi katma değer sağlıyor. Özellikle MEB’in okul öncesi eğitime sağlamış olduğu okullaşma oranı için de ayrıca müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından büyükelçiler, bakan yardımcıları ve protokol üyeleri prefabrik sınıfta öğrenim gören öğrenciler ile bir araya gelerek ders işlediler. Programa ayrıca Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Letonya, Romanya, Litvanya, Hırvatistan, Çekya, İrlanda ve Portekiz büyükelçilerinin yanı sıra SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile protokol üyeleri katıldı.