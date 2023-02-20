AB, depremzedeler için 16 Mart’ta bağışçılar konferansı düzenleyecek

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için uluslararası toplumdan yardım toplamak amacıyla yapılması planlanan Bağışçılar Konferansı’nın 16 Mart’ta düzenleneceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanı İsveç’in Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkıma uğrayan Türkiye ve Suriye için İsveç’in elinden geleni yapacağını belirten Billström, depremzedelere yardım toplamak için gerçekleştirilecek Bağışçılar Konferansı’nın 16 Mart’ta Brüksel’de düzenleneceğini açıkladı. "Amacımız, Türkiye ve Suriye halkına ek destek sağlamak ve bu depremin korkunç zararlarını mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalışmak" ifadelerini kullanan Billström, "Bu konferansa üst düzey katılım bekliyoruz ve bu ülkelerin hakları için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz” dedi.

AFAD’ın son açıklamasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 41 bin 20’ye yükseldiği belirtildi. Depremden etkilenen Suriye’nin kuzeyindeki muhalif bölgelerde 4 bin 815 kişinin öldüğü, rejim kontrolündeki topraklarda ise resmi açıklamalara göre bin 414 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.